（纽约彭博电）未来10年，美国在人工智能（AI）普及带来的就业变革中，面临的最大挑战可能不是大量岗位消失，而是如何帮助数以百万计的劳动者转行。

咨询公司麦肯锡星期二（9月29日）发布报告指出，到2035年，美国预计将有约1100万名劳动者因AI取代部分工作内容而被迫转换工作，这相当于目前美国劳动人口的7%。报告对比指出，美国历史上的年均转行人数约为21万5000人；而在未来10年，这一数字或激增至目前的三倍。

根据报告分析，最可能被迫转行的全职雇员主要集中在办公室和行政支援、零售与销售，以及运输与物流等领域，具体岗位包括客服人员、收银员和仓库工人。值得注意的是，低收入劳动者面临被迫转行的可能性，几乎是高收入群体的八倍。

报告指出，即使届时就业市场仍有大量职位空缺，但由于所需技能、资格、工作地点或薪资结构与求职者不匹配，因此仍可能有数百万人找不到合适工作。

不过，报告强调这些预测仍存在很大变数，很大程度上取决于企业采用AI的速度、各行业人力需求的演变，以及人口老龄化等趋势。麦肯锡估计，最终被迫转行的人数可能介于600万至1600万之间。

报告建议美国各级政府提供更及时、详细的就业市场数据，并资助再培训计划。