伊朗外交部星期四（10月1日）召见英国驻伊朗大使肖特，对英国近期指认伊朗涉嫌图谋袭击英国费尔福德皇家空军基地表示强烈抗议。

《德黑兰时报》报道，伊朗强烈抗议英国政府持续对伊朗采取破坏性做法，称相关指控毫无根据。另据伊朗新闻电视台消息，伊朗副外长拉万奇告诉英国大使，英国政府必须就此事作出正式解释，纠正不当立场。

同一天，英国反恐警察宣布逮捕一名涉嫌策划恐怖活动的英国－伊朗双重国籍男子。

英国反恐警方正在调查涉及美军使用英国费尔福德皇家空军基地的疑似阴谋，这个基地位于英格兰格洛斯特郡。

9月27日凌晨，五名男子在费尔福德皇家空军基地附近被捕，涉嫌触犯爆炸物法令及恐怖主义相关罪名。五人都是住在伦敦的英国公民，已获准保释。英国警方目前正在调查是否有外国势力涉案。

英国首相伯纳姆星期三（9月30日）表示，这起事件可能与伊朗有关。美国国务卿鲁比奥星期二（29日）也指事件涉及“外国势力”。