美国总统特朗普说，德黑兰方面很可能是迪拜航空机长遭袭击事件的幕后黑手。他还说，一旦查实，伊朗将遭到“猛烈重击”。

法新社报道，事发时，迪拜航空（Flydubai）飞机的副驾驶突然袭击印度籍机长马查尔（Smit Machchhar）。所幸乘客和机组人员合力将袭击者制服，化解了坠机危机。以色列总理内坦亚胡表示，涉事副驾驶此前曾接受“极端伊斯兰主义的灌输”。

白宫记者星期四（10月1日）问特朗普，伊朗是否与迪拜航空袭击事件有关，特朗普说：“根据我目前掌握的情况，答案是肯定的，不过我们正在进行核实。”

记者问美国是否会采取报复行动，特朗普回答说：“噢，他们会遭到猛烈重击，不用担心。”

在美国与伊朗的谈判陷入僵局之际，特朗普对伊朗展现出更强硬的态度。

特朗普同天接受《时代》杂志访问时说，下个月美国中期选举结束后，他“有可能”恢复对伊朗的轰炸。

共和党人十分担忧可能会在11月3日中期选举中失去国会控制权。由于对伊战争久拖未决，加之高油价推高了生活成本，特朗普的支持率目前已逼近历史新低。