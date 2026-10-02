一名美国官员透露，五角大楼可能很快向波斯湾增派一艘航空母舰，以及1万名海军水兵和海军陆战队员。若美国总统特朗普决定升级对伊朗的打击，此举将为美国中央司令部司令提供更多选项。

彭博社引述这名美国官员称，美国“西奥多·罗斯福”号航空母舰（USS Theodore Roosevelt）已于9月27日离开位于圣迭戈的母港。

他说，尽管目前尚未对这艘航母的最终目的地做出决定，但这项安排将为美国中央司令部在中东地区提供更多应对方案。

负责中东军事行动的美国中央司令部星期四（10月1日）在一份声明中表示：“出于作战安全考虑，我们不讨论部队的部署日程。”

如果罗斯福号确实抵达中东，区内的航母打击群数量将回升至三个，与美以伊战争爆发初期的规模相当。仅“罗斯福”号航母就搭载有5000名水兵与海军陆战队员，而分布在随行护航舰艇上的兵力亦达数千人。

在此次航母调动之际，美国总统特朗普曾表示，可能在11月中期选举之后，“可能”加大对伊朗的军事打击。

与此同时，“乔治·布什”号（USS George H.W. Bush）和“乔治·华盛顿”号（USS George Washington）航母将继续留在中东地区。

在美以伊战争爆发前，美国上一次在中东部署三个航母打击群是在2003年，当时是为了支援对伊拉克的军事打击，以推翻萨达姆政权。