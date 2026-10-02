二十国集团（G20）贸易部长同意谴责通过胁迫性贸易行动将粮食武器化，但未能就谴责供应链中强迫劳动，以及解决结构性工业产能过剩的问题达成共识。

路透社报道，为期两天的G20贸易部长会议在美国威斯康星州密尔沃基举行，由美国贸易代表格里尔主持。

格里尔星期四（10月1日）在第二天会议的新闻发布会上说，许多与会贸易部长对工业产能过剩——尤其是中国的产能过剩问题深表担忧，认为这导致廉价出口产品充斥各国市场。

格里尔说：“几乎所有国家都同意，这是一个需要采取行动解决的问题。他们也同意现有的贸易救济或应对机制不足以解决这一问题。”

他说，这正是美国采取单边关税行动保护本国产业的原因。

格里尔并未指明哪些国家持反对立场。但在一个月前，在北卡罗来纳州阿什维尔举行的G20财长会议上，中国曾对一份类似声明表示反对，那份声明谴责了强迫劳动以及导致过度出口的非市场经济政策。

格里尔说：“美国将继续与理念相近的贸易伙伴就这个议题保持沟通，这一努力绝不仅限于密尔沃基会议。”

格里尔接受《日经亚洲》访问时透露，美国计划在数周内公布针对中国、日本以及其他地区产能过剩问题的反制措施，并称华盛顿不会坐视不理，任由过剩产能涌入美国。

10月1日，G20贸易部长还讨论了美国提出的一项提案。格里尔向G20成员国发起一项倡议，要求全面重新审视并改革世界贸易组织（WTO）核心的最惠国待遇（Most-Favored-Nation）无条件关税体系。自二次世界大战结束以来，这一体系一直支撑着全球贸易的发展。

对G20而言，这是一项全新议题，因为以往关于最惠国税率的讨论都是在世界贸易组织（WTO）内部进行的。

格里尔表示，美国之所以没有就最惠国税率改革提出G20联合声明，是因为这是一场长期对话，而开启这一进程至关重要。

格里尔说：“对我们而言，无条件的最惠国（关税）原则有必要进行改革。”他说：“我们认为，它实际上未能促进贸易体系的互惠与平衡，反而会滋生‘搭便车’的行为。”

预计G20将于1日晚些时候发表一份联合声明，谴责针对将粮食贸易的胁迫行为。