美国新闻网站Axios星期四（10月1日）报道，近几周，美国又向沙特阿拉伯和卡塔尔部署两套“爱国者”反导系统，以保护当地的油气生产设施。

报道引述两名美官员和地区消息人士的话说，美军9月向沙特部署了一套“爱国者”反导系统，用于保护一处关键石油生产设施，另一套“爱国者”反导系统则被部署于卡塔尔，以保护一处天然气生产设施。

报道称，美国希望借此向两个地区盟友保证，一旦美国总统特朗普决定重启对伊朗的重大作战行动，美国会保护它们的关键能源设施。

报道说，如果特朗普决定重启对伊朗的大规模军事行动，美国需要沙特允许使用其领空。但如果沙特觉得石油设施得不到保护，就“不大可能”给予许可。

报道还称，沙特和卡塔尔领导人8月初曾劝说特朗普，不要对伊朗能源基础设施等发动大规模打击，并表达了对伊朗可能报复性打击沙特和卡塔尔能源设施的担忧。

报道还说，美国“西奥多·罗斯福”号航空母舰（USS Theodore Roosevelt）打击群，9月27日“静悄悄”离开加利福尼亚州圣迭戈港，预计将于11月中旬左右抵达中东。这意味着届时美军在中东可能最多拥有三个航母打击群。

特朗普在10月1日发表于《时代》杂志的访问中表示，11月美国中期选举后，他“有可能”下令对伊朗发动更大力度的打击。