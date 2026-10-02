韩国公诉厅和重大犯罪调查厅星期五（10月2日）正式成立，取代1日结束最后一个工作日的韩国检察厅，1948年成立的韩国检察厅正式退出历史舞台。

新华社引述韩联社报道，根据修订后的《刑事诉讼法》《公诉厅法》和《重大犯罪调查厅法》，公诉厅隶属于法务部，负责提起公诉和维持公诉职能；重大犯罪调查厅隶属于行政安全部，负责七类重大犯罪的调查。

据报道，韩国大多数刑事案件侦查由警方负责，被列为重大犯罪的虐待儿童、性犯罪等则由重大犯罪调查厅负责侦查。

尽管“检察厅”这一机构被撤销，但“检察总长”和“检察官”称谓予以保留。根据《公诉厅法》，公诉厅负责人仍为检察总长，检察官继续在公诉厅工作。

韩联社指出，这次刑事司法体系的重大调整，源于韩国社会长期以来对检察机关权力过度集中，以及由此引发的过度侦查及起诉等问题的批评。

长期以来，每逢韩国政权更迭，检察机关就被指存在“针对性侦查”和“政治检察”等问题。

不过有观点认为，新体系下各机构间能否顺畅合作仍存疑。韩国政府表示，为消除担忧，将尽快完成人事安排，并全力推动两家机构尽早实现组织稳定运行。