这场抗议最初于上月在巴黎地区爆发，学生不满教师短缺、校舍老旧等问题，示威活动随后蔓延至全国。

（巴黎综合电）法国学生示威持续升级，部分地区的抗议活动还演变成暴力冲突。法国教育部长杰弗雷星期四（10月1日）深夜说，400多所学校和其他教育机构星期五（2日）预计将关闭。

法国内政部说，警方和宪兵星期四共拘捕近2000人，有300多名执法人员受伤。

内政部的数据显示，全国3700所高中当中，1027所受到抗议行动影响，其中200多所遭封锁，有一些学校的校长受伤、被骚扰或袭击。

在法国东部的斯特拉斯堡一所学校外，警方在和学生对峙时发射催泪瓦斯，试图驱散人群。（法新社）

学生工会则说，一些大学生星期四也加入行动，封锁约30所大学校园的出入口。

在斯特拉斯堡一所学校外示威的拉斐尔说：“每个教室有35名学生，夏天室温高达35摄氏度，简直难以忍受……校舍破旧不堪，食堂太小。预算为零，资源为零，管理人员也不够。”

据接近法国总理勒科尔尼的人士透露，情报机构星期四在危机会议上指抗议运动是由激进左翼政界人士发起的，其中包括“不屈法国”（LFI）的成员，但不屈法国议员已否认相关指责。