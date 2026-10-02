瑞士官方报告说，过去5年间，瑞士冰川的总冰量减少了近五分之一。

瑞士科学院星期四（10月1日）引述瑞士冰川监测网最新数据发布的公报说，2026年瑞士冰川冰量减少5.5%，损失量在有记录以来排名第二，仅次于2022年。单座冰川的平均厚度减少了2.5至4米，今年夏季部分冰川舌区域的冰层厚度甚至减少了10米。

新华社报道，一个完整的冰川年一般从秋季开始，到次年夏末结束。公报说，2026年5月至9月的强烈热浪，叠加冬季降雪稀少，使今年再次成为瑞士冰川遭受严重损失的一年。从平均积雪深度来看，2025年11月至2026年4月的冬季是有测量记录以来降雪量最少的十个冬季之一。而5月至9月期间，零度层高度有76天超过4000米，达平均值两倍以上，创历史纪录。

公报警告说：“在这样的条件下，阿尔卑斯冰川从长期来看没有存续的可能。”许多小型冰川已经消失，阿莱奇和罗讷等冰川2026年的消融量也均创有记录以来最高水平。

公报还指出，7月至9月期间，冰川融化总计流失了约2.2万亿升水，相当于瑞士所有家庭年饮用水量的4倍以上。