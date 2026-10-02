（华盛顿综合电）美国田纳西州一名女死囚两度被注射致命药物后仍然存活、生命垂危，州政府随即宣布暂停今年其余所有死刑执行，并就事件展开调查。这起罕见事故也再次引发外界对美国死刑制度的关注。

50岁的派克（Christa Pike）因在1995年，她年仅18岁的时候和男友殴打并谋杀一名19岁女子，一级谋杀罪名成立，被判处死刑。她星期三（9月30日）接受致命药物注射，却因行刑失败而送院急救。

派克是首名在注射致命剂量的药物后仍然存活的囚犯。（法新社）

派克的律师呼吁将她的死刑减为终身监禁，称她已经历了所谓的“化学酷刑”。他们透露，派克在接受第二次注射后，曾说手臂痛得像“快要炸开了”。这令他们怀疑致命药物进入了她的手臂组织，而不是直接进入血液。

美国死刑问题专家指出，派克的情况前所未见。美国死刑资讯中心执行主任马赫说：“这次行刑失败是我们见过最严重的一次，与现代死刑执行史上任何其他失误都不同。”

派克犯案时年仅18岁，图为1996年3月，她出庭面控时所摄。（路透社）

中心曾记录七起因医护人员无法建立静脉输液管线，导致死刑无法执行的案例，但派克是首名在注射致命剂量的药物后仍然存活的囚犯。