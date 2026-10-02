美国最新数据显示，婴儿猝死个案中，近四分之三涉及不安全睡眠因素。专家提醒，婴儿睡觉时应仰卧，并使用坚硬、平坦且专为婴儿设计的睡眠空间，避免软被、枕头及与成人同床。

美国有线新闻网（CNN）报道，美国疾病控制与预防中心分析2020年至2024年31个地区的4861起婴儿意外猝死个案，发现73%涉及不安全睡眠因素。其中，78%涉及软质寝具，75%的婴儿并非睡在婴儿床或摇篮，59%曾与他人或动物共用睡眠空间，46%被发现时趴睡或侧睡。上述风险因素可同时存在。

美国2024年约有3400名婴儿死于突发性意外婴儿死亡。这类死亡包括婴儿猝死综合征、睡眠期间意外窒息或勒毙，以及死因不明个案。

美国儿科学会建议，一岁以下婴儿每次睡觉，包括午睡，都应先仰卧，并睡在符合安全标准的婴儿床、摇篮或便携式婴儿床。床垫应坚实平坦，只铺贴合床垫的床单，不应放置枕头、被子、防撞垫或毛绒物品。

专家也建议，婴儿出生后至少首六个月可与父母同房，但不应同床。成人、儿童或宠物在睡梦中可能压住婴儿或阻塞呼吸道；成人床、沙发和扶手椅也可能让婴儿陷入缝隙，增加窒息风险。

在919起确认与不安全睡眠有关的窒息死亡中，74%是软质寝具阻塞呼吸道，约四分之一涉及他人或动物压住婴儿，8%涉及婴儿卡在物件之间。

若婴儿在汽车安全座椅、婴儿车、摇椅或背带中睡着，抵达目的地后应尽快移到平坦的婴儿睡眠空间。专家也提醒，家长夜间喂奶时若不慎睡着，醒来后应立即把婴儿放回婴儿床或摇篮。