美国康奈尔大学一名女生指控，她遭兄弟会成员下药轮奸，报警后检方却未起诉涉案者。近两年后，她提起的民事诉讼和陆续曝光的调查资料，让执法部门与校方的处理方式受到质疑，纽约州政府决定介入调查。

路透社报道，这名女生案发时20岁。她在9月中旬提交的诉状中指，2024年10月19日晚饮酒后到Chi Phi兄弟会会所见朋友，成员不断劝酒并提供大麻和麻醉药氯胺酮，在她无力反抗时性侵她。她起诉七名成员、兄弟会和校方等，诉状附有一名成员招呼他人参与性活动的群聊截图。

汤普金斯县检方解释，最初未起诉，部分原因是警方提交的宣誓陈述显示，女生自愿使用药物，性行为也在清醒和同意的情况下发生。

不过，哥伦比亚广播公司纽约分台取得的警方访谈记录显示，女生在案发数周后明确说：“我百分之百肯定，我被强奸了。”这句话未纳入检方依据的书面陈述。女生律师也指，检方决定不起诉前，从未与她交谈。

纽约州法律也成为争议焦点：受害者若自愿饮酒或用药，检方以部分强奸罪名起诉会更困难。一些州议员因此再次推动修法。

地方检方星期一宣布重启调查，原拟将证据交大陪审团审议是否起诉。州长霍楚尔随后于星期四（10月1日）签署行政命令，任命州总检察长詹乐霞为特别检察官，接手案件。霍楚尔说，她已失去对地方检方公正处理案件的信心。詹乐霞承诺全面、公正地调查相关指控。

校方则称，已全面调查，禁止涉案分会在校内活动，并对成员作出包括开除在内的处分。但女生指，惩处不足，部分涉案者可通过写文章减轻处分。校方现已同意聘请外部律师事务所重新调查。

《纽约时报》引述校内调查文件报道，涉案男子均否认不当行为，称性行为经双方同意。Chi Phi全国组织也称，已开除涉事成员。