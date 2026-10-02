一项涵盖近300万名儿童的大型研究显示，屏幕使用时间越长，与学习、语言、行为和情绪调节等多方面发展表现较差有关。不过，研究人员强调，相关影响整体不大，也不能据此断定屏幕使用直接导致儿童发展受损。

美国有线新闻网（CNN）报道，加拿大卡尔加里大学心理学教授马迪根（Sheri Madigan）领导的团队，综合数十年来64个国家、18岁以下儿童的研究数据。结果显示，较长屏幕时间与思考、学习、语言表达、行为及情绪调节能力较弱存在关联，而且近年研究观察到的关联比早期研究更明显。

马迪根认为，这可能与屏幕使用方式改变有关。20年前，儿童或许只是坐着看一小时电视，如今手机和平板电脑随身可得，内容也更具互动性，并会根据用户反应持续吸引注意力。

不过，她提醒家长不应因此认定“屏幕对儿童有害”。数码科技同样可用于学习、创作和社交，真正值得关注的是，屏幕是否挤占睡眠、运动、面对面交流、学习和玩耍时间。她建议，家庭可从设立“不用手机的晚餐时间”等简单规则开始，而不是完全禁止电子设备。

未参与研究的西班牙萨拉戈萨大学社会学讲师贝罗兹佩指出，研究样本庞大、方法严谨，但屏幕时间与心理健康和学业表现之间的关联“非常小”，不应进一步放大社会恐慌。

此外，现有数据仍不足以区分社交媒体、电子游戏等不同屏幕活动带来的具体影响。