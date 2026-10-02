（杜兰特／华盛顿综合电）共和党的中期选举选情告急，美国总统特朗普要选民“假装”他也参选，支持他保住国会控制权，以免让民主党有机会再寻求弹劾他。

特朗普星期四（10月1日）先后到得克萨斯州和俄克拉何马州为共和党候选人站台。他在俄州的群众大会上说：“请假装上阵的人是我，我的名字也在选票上。如果我们没赢，他们（指民主党）将会弹劾我。如果让他们重新掌权，我们的国家将被毁掉。”

特朗普在2024年总统选举分别以14和34个百分点的多数票拿下得州和俄州，之前两届也大胜。不过在来临11月初的中期选举，这两个传统上支持共和党的红州在参议院和州长选战预计都是硬仗，更加突显共和党选情危急。

特朗普的最新民调跌至32%的个人新低，美伊战争推高燃油价格，生活费高涨问题恶化引发广泛民怨，使共和党候选人陷于劣势，党内也浮现特朗普是选举负资产的呼声。

前美国职篮巨星罗德曼星期四（10月1日）现身特朗普在得克萨斯州和俄克拉何马州的中期选举活动。罗德曼跟朝鲜最高领导人金正恩私交不俗，多次访问朝鲜。特朗普11月出访亚洲，据传可能寻求与金正恩会面。（法新社）

最新民调还显示，特朗普在总统选举以两位数差距大胜的另外八个州：阿拉斯加、艾奥瓦、佛罗里达、堪萨斯、内布拉斯加、密西西比、南卡罗来纳和肯塔基，共和党都面对强力的竞争。民主党要翻转共和党在参议院53席对47席的优势，须从共和党手中夺下四席，当中至少两席须来自这些特朗普之前大胜的州。

波士顿学院的政治学系教授霍普金斯（David Hopkins）告诉路透社，共和党在2024年总统选举的得票出现转向，而且红州的选票转向似乎比支持民主党的蓝州更加明显，意味着这些特朗普曾经大胜的州更有看头。

随着越来越多原本预期竞争不激烈的州如今选情胶着，竞选活动最后阶段的部署也可能被打乱，两党高层必须重新评估要把竞选资金投入哪些州。

特朗普接下来在周五（2日）、周六（3日）和下周一（5日）先后到阿拉巴马、俄亥俄和内布拉斯加助选。观察家估计，虽然一些深红州的选情有转向民主党的迹象，但共和党仍可守住多数席位，特朗普到时将集中火力到这些州站台稳住票仓。