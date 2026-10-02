人工智能（AI）正加快生物医学研究，但同一套能力也可能降低制造生物武器的知识门槛，引发专家对生物安全的新担忧。

澳洲广播公司（ABC）报道，澳大利亚南十字星大学安全研究员沃克－芒罗（Brendan Walker-Munro）说，实验室数十年来早已有能力制造病毒等危险生物材料，真正限制风险的是专业知识和技术门槛，而AI正在削弱这层障碍。

新南威尔士大学公共卫生研究员赫斯洛普（David Heslop）指出，AI发展速度之快，已让人类监督日益困难。先进模型可能向缺乏正规训练的人提供制造病毒、细菌、真菌，甚至未知病原体所需的信息，也可能协助恶意使用者规划如何传播现有病毒或毒素。

不过，专家强调，AI目前还不能让普通人轻易制造生物武器。实验操作仍需要一定专业能力，以及价值数万美元的设备和材料。沃克－芒罗形容，拥有“做法”和真正具备“动手能力”仍是两回事。

昆士兰大学计算生物学家凯纳（David Kainer）则警告，同类技术若被滥用于植物科学，也可能被用来设计攻击农作物的超级病原体，对粮食生产造成破坏。

AI公司Anthropic近期披露五起可能支持生物武器研发的违规使用案例，包括利用模型协助分析让人类病毒更具传染性，或提高毒液和毒素致死性的研究。公司称，相关使用者均为美国以外的科研人员，并已封禁账号。

但AI也为生物科学带来了明显好处。AlphaFold通过预测蛋白质结构推动药物研究，并为开发团队赢得2024年诺贝尔化学奖。近年研究人员也利用生成式AI设计可感染细菌的新型病毒，探索治疗感染的新方法。

凯纳指出，恶意研究与正常科研在分析方法上往往十分相似，若安全限制过严，也可能妨碍有益研究。

赫斯洛普认为，AI公司的安全防护只是第一道防线，政府仍须建立法律和监管框架，同时加强对实验材料和设备的管控。更难处理的是可供下载并私下运行的开放权重模型，这类系统较难由平台直接限制。

随着实验室自动化程度提高，专家担心现实操作门槛还会继续下降。赫斯洛普提出，可考虑让另一套AI系统实时检查高风险实验，相当于设置一道“AI监督员”。

沃克－芒罗则强调，降低风险不能只靠封锁技术。政府、学术界、产业和AI公司必须共同制定规则，在防止滥用与保障正常科研之间取得平衡。