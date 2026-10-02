（华盛顿综合电）美国呼吁欧洲盟友立即释放战略储备，以协助压低全球柴油价格，否则美方可能限制柴油出口。不过，欧盟星期五（10月2日）明确拒绝美国以禁止柴油出口施压欧洲释放更多燃料储备。

欧盟委员会发言人伊特科宁当天说：“禁令对任何人都没有好处，这会削弱我们对美国作为可靠伙伴的信任。”

美国财长贝森特星期四在社交媒体平台X上发文说，希望欧洲伙伴加快履行承诺，立即提供额外供应，以应对当前持续的供应中断。

贝森特说，国际能源署成员国今年3月达成协议，同意释放1亿7200万桶石油，华盛顿已履行了自身的承诺。他说：“美国在尽自己的一份力量。我们期待盟友也能以实际行动履行承诺。”

出席二十国集团（G20）贸易部长会议的美国贸易代表格里尔星期四对记者说，法国、德国和意大利都有柴油储备。“我认为，他们很乐意与美国合作，共同探讨如何向市场供应更多柴油。”

美国总统特朗普星期四也对记者说，他可能会要求欧洲国家释放柴油储备。

此外，欧盟贸易专员谢夫乔维奇星期四说，如果美国真的禁止柴油出口，将对欧洲经济造成非常严重的后果。

谢夫乔维奇说，他已同格里尔讨论柴油供应紧张和价格飙升的问题，并表达欧洲希望采取协同行动以降低价格的意愿。

两名消息人士向路透社透露，欧盟各国星期五讨论法国提出的一项释放柴油库存的提案。根据提案，欧洲国家将释放5000万桶柴油，国际能源署成员国将释放5000万桶原油。

其中一名消息人士说，美国已要求法国和德国等欧洲大国，在20天内释放1亿桶柴油。

针对有关消息，法国财政部和能源部没有置评。

美国能源部长赖特星期四接受福克斯新闻台采访说，他非常有信心欧洲能够通过动用应急柴油库存，来缓解燃料价格的涨势。

赖特说：“随着我们进入收割季节和冬季暖油需求旺季，现在正是协同释放柴油储备的时候了。应该向市场投放更多柴油，而且这些柴油是现成的。我认为，很快会有好消息传来”。

美国汽车协会（AAA）的数据显示，自今年2月28日美伊战争爆发以来，美国柴油平均价格已飙升超过七成。燃料价格高涨使生活费增加，加重民众的生活负担。这令共和党担心，他们可能会在11月的中期选举中失去对国会的控制权。