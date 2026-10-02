韩国要求朝鲜停止边境加固工程并就地雷爆炸事故道歉后，朝军仍继续在军事分界线一带施工。朝鲜领导人金正恩胞妹金与正同时否认韩方对事故的调查结论，并扬言向非军事区增派“战术反击力量”。

韩联社报道，韩国联合参谋本部星期五（10月2日）说，目前尚未发现朝鲜出现与增兵威胁有关的异常动向。韩国媒体前一天从仁川江华郡远眺，仍可看到朝军在黄海北道开丰郡韩朝边境一带进行爆破作业，疑似修建战术道路。

朝鲜自2024年4月起持续在军事分界线附近推进所谓“边境加固工程”，包括清理林间通视道、修建战术道路、设置铁栏和埋设地雷等。韩国军方说，朝军近期仍在推进边境要塞化工程，并多次越过军事分界线。

上月21日，韩军官兵在军事分界线以南的非军事区执行搜寻任务时发生地雷爆炸，造成人员受伤。韩国军方与联合国军司令部随后展开联合调查，并认定爆炸涉及朝鲜杀伤人员地雷。

韩联参9月30日公开要求朝鲜立即停止边境加固工程，并就事故正式道歉、采取负责任措施。

不过，金与正同日发表谈话，否认韩军的调查结论，并称朝方决定采取措施，向韩国陆军第3军第21步兵师负责的非军事区方向增派“战术反击力量”。

韩军认为，朝军反复越过军事分界线，部分原因是韩朝双方对分界线基线位置的认定并不一致。

韩国国防部去年11月曾提议与朝鲜举行军事会谈，商讨军事分界线基线问题，但朝方一直没有回应。韩国国防部长姜信哲近期在国会说，韩方仍将继续推动举行韩朝军事会谈。

韩国军方目前也在继续调查地雷爆炸事故，并研究后续应对措施。

2015年，朝军曾在非军事区埋设木盒地雷，导致两名韩军士兵重伤，韩国随后重启对朝扩音广播作为反制。不过，韩国军方认为，这次事件与2015年的情况在地雷埋设地点和意图上存在差异，不宜直接类比。