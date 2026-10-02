（华盛顿综合电）在伊朗战争、高借贷成本和强厄尔尼诺的三重危机下，联合国机构警告，发展中国家保护民众免受能源和物价上涨冲击的政策空间正逐渐缩小，早前采取的纾困措施也越来越难以维系，局势还可能进一步恶化。

路透社和彭博社引述联合国开发计划署（UNDP）星期五（10月2日）发布的研究报告称，今年全球各国的燃料补贴支出总额可能超过1万亿美元（约1.28万亿新元）。

过去数个月，不少政府通过燃料补贴、减税和其他措施，缓解油价上涨对民众和企业的冲击。但随着冲击持续，许多国家的财政缓冲能力已迅速消耗，债务水平却持续上升，已越来越难继续承担抵御能源价格上涨的成本。

中东战事将国际油价推至每桶100美元上下；与此同时，对通胀的担忧也使政府借贷成本攀至数十年来高位。另一方面，1950年以来最强的厄尔尼诺天气效应预计会导致更多地区出现洪水和干旱，到2027年底可能使另外4900万人面临粮食不安全风险。

UNDP署长德克鲁（Alexander De Croo）警告，发展中国家目前承受的压力已接近冠病疫情时期，当前事态可能引发多米诺骨牌效应，让更多国家陷入财政困境。有见及此，20国集团当时同意最贫穷国家暂停偿还债务。

不过，德克鲁并未直接呼吁启动新一轮类似冠病疫情期间的债务减免。

国际货币基金组织（IMF）星期四（1日）发表的研究显示，随着中东战事引发的能源冲击持续，各国面临的财政压力加大，整体政策组合也随之改变。

IMF对今年2月底至9月中旬的政策追踪数据分析发现，各国逐步解除补贴和减税等措施，让能源价格上涨的影响更多传导给消费者，同时采取需求和通胀管理措施。与早前的措施相比，这些国家在较后期出台的措施，往往更清楚列明受益群体，但较少设定明确的到期日。

UNDP首席经济学家莫利纳（George Gray Molina）指出，政策出现这样的转变，意味着许多国家的财政和金融条件已无法继续承受长期抵御冲击的负担。他说，即使是中等收入国家，在努力缓解能源价格上涨的过程中，也已迅速耗尽财政缓冲空间。

他强调，未来60天的债券市场和油价走势将至关重要。不过，他也说，未来数周至数月的前景仍不明朗，“因为目前看不到走出这三重危机的清晰路径”。