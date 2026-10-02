（密尔沃基综合电）二十国集团贸易部长未能就如何解决结构性工业产能过剩达成共识，但美国表明不会坐视过剩产能冲击本国产业，并将在未来几周公布可能采取的关税措施。

二十国集团（G20）贸易部长星期四（10月1日）在美国城市密尔沃基举行第二天会议。成员国同意反对以贸易胁迫手段将粮食武器化，但未能就谴责供应链中的强迫劳动，以及应对结构性产能过剩发表共识声明。

会议轮值主席、美国贸易代表格里尔在记者会上说：“几乎所有国家都认同，这（产能过剩）是一个须要采取行动的问题；几乎所有国家也都认同，我们现行的贸易补救或应对机制不足以解决这一问题。”

他强调，这也是美国决定单方面采取关税措施保护本国产业的原因。

格里尔并未透露提出反对的成员国。不过，中国在9月初举行的G20财长会议上，曾反对发表谴责强迫劳动和非市场经济政策导致过度出口的联合声明。北京政府也持续否认其产业政策造成产能过剩，并指西方国家借此将保护主义措施合理化。

格里尔：中国一定程度上也承认产能过剩

格里尔星期四接受《日经亚洲》访问时表明，华盛顿不会对产能过剩坐视不理，将在未来几周公布针对中国、欧盟、日本等16个经济体的产能过剩调查结果以及相应举措。

他以中国电动车市场竞争激烈、企业利润受到挤压为例说，中国业界“在一定程度上也承认产能过剩”。他指出，中国方面把这种现象称为“内卷”，但“问题的根源还是产能过剩”。

格里尔说，其他国家或许不愿采取行动应对本国或第三国的产能过剩，但“我不会坐以待毙，美国会采取行动”。

欧盟委员会贸易与经济安全专员谢夫乔维奇同天在会议场边告诉记者，欧盟有意探讨采取“集中行动”应对产能过剩。他说，这个问题过去10年急剧扩大，欧洲汽车和钢铁等关键工业如今正面对中国出口带来的压力。

G20贸易部长谴责将粮食武器化

G20贸易部长星期四达致共识，反对“通过贸易胁迫行为将粮食武器化”。

法国主管外贸的部长级代表弗里西耶告诉法新社，英国、法国和德国代表在两天会议上都批评俄罗斯发动袭击，打击乌克兰粮食出口。他说，各方都认同，“将粮食和农业武器化是不可接受的”。

不过他强调，这并不意味着G20会议气氛不佳，“相反的，大家的讨论相当有建设性”。

据俄罗斯官方媒体报道，代表俄罗斯出席会议的经济发展部长列舍特尼科夫在会上批评欧洲领导人的发言充满政治术语。

最惠国关税改革问题须长远对话

G20贸易部长也讨论了美国提出的对世界贸易组织最惠国关税体系进行大刀阔斧改革的建议。这项课题以往仅在世贸组织内部探讨，在G20会议上是首次提出。

格里尔在记者会上说，美国没有提议将最惠国关税改革纳入联合声明，因为这一课题还须长远对话。

他说，这套制度“实际上并未促进贸易体系中的互惠与平衡”，反而可能“制造搭便车者”。