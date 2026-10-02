（华盛顿／德黑兰综合电）美国一名官员透露，五角大楼可能很快向波斯湾增派一艘航空母舰和1万名军人。一旦总统特朗普决定升级对伊朗的打击，这将为驻中东美军司令官提供更多作战选项。

美军的罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）航母上星期天离开加州圣迭戈的母港，目前还不确定它的最终目的地。如果罗斯福号抵达中东，部署在中东地区的航母将恢复到美伊战争爆发初期的三艘。

美官员也说，马金岛号（USS Makin Island）两栖战备群已在周一启航，为美军中央司令部提供更多选项。这个战备群由一艘攻击舰、战斗机和2200名海军陆战队人员组成。

目前，在中东的两艘航母是布什号和华盛顿号，包括其他各类军舰总数约20艘，参与的美军人员多达5万人。

针对有关报道，负责中东地区军事行动的美军中央司令部发声明说：“出于作战安全考虑，我们不讨论部队的日程安排”。

分析认为，部署三艘航母可能加剧美国海军的负担。战争开打后至今，美国海军面临物资短缺问题，并承受长时间的作战部署。海军高官透露，罗斯福号航母的官兵已准备接受超出常规时长的部署任务。

美国新闻网站Axios周四（10月1日）报道，近几周美国分别向沙特阿拉伯和卡塔尔部署一套爱国者反导系统，保护当地的油气生产设施。美国借此向盟友保证，若美国对伊朗重启大作战行动，美国会保护它们的关键能源设施。

报道指出，如果特朗普决定对伊采取大规模军事行动，需要沙特允许使用领空。但如果沙特觉得石油设施得不到保护，就不大可能给予许可。

美国加快导弹生产并加大制裁伊朗

此外，美国准备加快生产导弹，并进一步加大对伊朗的制裁。

五角大楼周四宣布，向雷神公司授予一份244亿美元（约312亿新元）的五年合同，加快生产SM-6导弹，以补充在伊朗战争中大量消耗的弹药。

美国财政部同一天宣布对伊朗铁路和汽车业，以及伊朗的外国供应商实施制裁，以切断德黑兰的资金来源。这把美国对伊的经济施压从海上延伸至陆地。此前美国封锁伊朗港口，已迫使德黑兰更多地依靠汽车和铁路，运输石油、化肥、化学品和其他货物。

另据彭博社报道，外交界消息指出，伊朗外长阿拉格齐在出席纽约联合国大会期间，在与欧洲和中东的外交官员私下会谈时表明，伊朗愿意允许核查人员重新进入遭轰炸的设施，以换取解除制裁。这一让步被外界视为可能有助打破与美国的谈判僵局。