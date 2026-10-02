日本首相高市早苗星期四（10月1日）召开“日本增长战略会议”，将发展人工智能（AI）定位为推动经济增长的“加速器”。 她说，日本将通过培育利用AI自主控制机器人的“物理AI”等高科技实现强劲经济。

日本政府计划明年启动为期五年的集中投资计划，涵盖17个重点领域，总额为370万亿日元（约3万亿新元）。当中以AI的投资额最高，达101.6万亿日元。其次是数码技术和网络安全，约55.4万亿日元。

高市在会议上强调：“高性能AI在社会中的实际应用，对于实现增长战略至关重要。”她已指示相关官员汇总针对AI的监管和制度，制定改革方案。

据报道，当局筛选的17个领域，是从经济安全保障的重要性以及在海外市场的竞争优势等为考虑。

除了AI，量子技术等科技，当局也将推动食品新科技、生物技术、 药物研发、尖端医疗等民生领域。同时，关注一些能进军国际的产业，例如绿色能源、核聚变，以及推动动漫等软文化事业。

随着全球积极推动AI，电力需求预计将大幅增长。为此，高市政府明确将“核聚变”研发作为进军国际市场的能源战略。据报道，当局计划将它纳入日本能源安全保障体系，作为下一代实现自主供应的清洁能源之一。初步计划是直至2040年，投入3.1万亿日元资金提供支持。

报道指出，核聚变发电的原理是利用氢的同位素——氘（Deuterium）与氚（Tritium）的原子核发生聚变时释放的巨大能量来发电，仅1克燃料就能产生相当于8吨石油的能量。

在中东局势持续动荡、全球急需降低石油依赖的背景下，核聚变技术备受瞩目。预计到了2040年代，全球核聚变市场规模将扩大至130万亿日元。目前中国、美国、欧洲及日本等主要经济体均已展开激烈角逐。

美国正通过推动初创企业等民间力量发挥作用，力争在2030年代前半期实现商用核聚变发电站。日本政府则在7月发表的《经济财政运营与改革基本方针》，提出要“力争在全球率先实现早期社会应用”。

自民党“核聚变能源推进议员联盟”会长、前外长上川阳子说： “日本的优势在于积累了卓越的技术。”