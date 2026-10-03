在美国可能实施柴油出口禁令的压力下，七国集团（G7）已承诺从紧急储备中释放1亿桶柴油和原油。美国总统特朗普在这个宣布后说，虽然之前多次考虑过，但美国不会实施柴油出口禁令。

路透社报道，特朗普星期五（10月2日）下午在白宫对记者说，实施柴油出口禁令的计划“从未真正摆在桌面上”，尽管他在过去两周曾多次表示正在考虑并对支持这项禁令。

特朗普指出，拥有大量柴油储备的欧洲将为世界做出重大贡献，美国也是如此。“我们不会实施出口禁令。我们将履行应尽的职责。”

此前，美国对欧盟展开了密集的施压行动，敦促欧盟动用紧急柴油库存。特朗普政府警告，若不采取行动，美国可能会禁止柴油出口。由于欧洲日益依赖美国柴油，一旦禁令实施，可能导致欧洲供应大幅减少，并给欧盟带来经济压力。

G7联合声明未提及释放细节

G7星期五召开由法国总统马克龙主持的视频会议后，发布联合声明，承诺将通过国际能源署（IEA）协调，释放1亿桶储备。

声明说，释放行动将立即开始，持续四个月，最初20天将释放大量柴油。G7成员国也承诺避免相互实施能源产品出口限制。

不过，声明未具体列出原油、柴油和其他产品的释放比例，也未说明哪些国家将参与。

受美伊战争影响，各国在今年3月已在国际能源署协调下，共释放了4亿桶原油储备，创下有史以来最大规模的紧急库存释放。

目前尚不清楚新协议中的石油有多少来自3月协议的剩余份额。国际能源署执行干事比罗尔本周表示，成员国已释放了4亿桶协议中约三分之二的储备。

能源咨询机构Energy Aspects的分析师在报告中指出：“这更像是一份政治声明，而非具体、有约束力的承诺，庞大的标题数字旨在说服特朗普总统不要实施柴油出口禁令。”

路透社引述三名匿名知情人士称，欧盟各国星期五讨论的提议是，由欧洲国家释放5000万桶柴油，国际能源署成员国释放5000万桶原油。

欧盟统计局的数据显示，5000万桶柴油相当于欧盟柴油和轻柴油紧急储备总量的17%左右，或相当于欧盟地区年消费量的3%左右。

在释放储备的消息传出后，美国柴油期货下跌3.25%，至每加仑4.49美元（约5.74新元）；作为基准的欧洲柴油期货则下跌了约5.75%。

特朗普支持率降至新低

美国中期选举将近，面临执政生涯最低的民调支持率特朗普，正致力于降低能源价格、减轻伊朗战争和高油价对消费者以及依赖柴油行业的影响。

路透社与益普索（Ipsos）最新民调显示，特朗普的支持率仅为32%，选民对生活成本上升尤为担忧，同时仅有17%的美国人赞成特朗普目前对生活成本危机的处理方式。