美国波音公司此前发现737 MAX客机软件存在缺陷，可能导致自动导航功能在客机降落时失效。不过，美国联邦航空管理局安全专家小组判定，这个故障不构成安全威胁。

综合彭博社和中新社报道，美国联邦航空管理局星期五（10月2日）发表声明说，经过全面检查，安全专家小组认定，波音737 MAX部分机型存在的软件问题不构成安全隐患，“因为飞行员仍能完全控制飞机，且向机组提供的指示清晰明确”。

美国媒体上星期报道，波音公司近日发现其波音737 MAX部分机型的软件在飞机着陆过程中，可能会使自动驾驶切换至自动化程度较低的模式，在特定情况下，飞行员可能无法使用自动飞行引导功能而必须手动飞行。

在飞行员本就忙碌、处于低空飞行，以及可能得应对恶劣天气等状况之际，这恐使他们工作负荷过重。

美国联邦航空管理局也说，将向各航空公司发布一份特别公告，指导他们如何识别并应对这一问题。

在联航局做出认定后，波音发布声明说，将在工程师致力于下一次软件更新的同时，继续遵循联航局的指导。波音也说，将直接与航空公司合作，制定在发生错误时允许飞行员重新启用自动导航系统的操作程序。

不过，美国联合航空公司、阿拉斯加航空公司等多家航空公司此前均已发表声明说，不会使用任何搭载有缺陷版本软件的飞机。