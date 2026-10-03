美国电商巨头亚马逊推出新计划，承诺在未来五年内将拨款超过10亿美元（约12.8亿新元），资助公司数据中心所在的社区，以期获得居民支持。

法新社报道，亚马逊星期五（10月2日）宣布名为“共同建设”（Built Together）的计划，为数据中心所在的社区投资免费的社区大学学位和职业技能培训，并为学校和住宅提供节能升级资金。

此外，亚马逊也宣布了一项“数据中心承诺”，保证相关设施不会推高当地居民的电费，并承诺每年公布能源和水资源的使用数据。

亚马逊云科技（AWS）首席执行官加曼（Matt Garman）说，亚马逊云科技在开展项目时，将停止与政府机构签署保密协议。目前的这种保密做法，已成为民众反对兴建数据中心运动的主要冲突点。

加曼也警告说，由于美国全国有100多个地方政府正考虑暂停数据中心建设，美国可能会在人工智能竞争中自取其败，“后果将影响几代人”。他将数据中心的建设，与20世纪50年代美国的州际公路系统相提并论。

加曼也针对所谓的数据中心谣言进行了驳斥，否认了数据中心会推高电费、消耗水源以及因柴油废气造成污染的说法。他也引述“广泛报道”称，某些国家正蓄意在美国散布虚假信息，以减缓数据中心的建设，这与特朗普政府此前论调相似。

不过，虚假信息研究人员和事实核查人员指出，这种说法夸大了外部势力干预的作用；实际上，反对数据中心是一场不分政治阵营、席卷美国几乎所有州的草根运动。

今年3月，亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文和马斯克的xAI，共同签署了一项白宫倡议，承诺为新建的数据中心自行提供电力，并支付所需的所有电网升级费用。