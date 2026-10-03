英国国王查尔斯三世将在本月底访问加勒比地区国家。白金汉宫称，英王不会回避英国参与奴隶贸易的历史，但也不会为此正式道歉。

路透社报道，查尔斯三世与王后卡米拉将在本月底访问巴哈马和圭亚那，随后前往安提瓜和巴布达，出席于在11月1日至4日举行的共和联邦政府首脑会议（CHOGM）。

这次访问正值加勒比和非洲国家，要求英国等前殖民宗主国为参与奴隶制支付赔偿的呼声日益高涨之际，这一课题预计将成为本届首脑会议的焦点。

从15世纪到19世纪，至少有1250万非洲人被欧洲商人绑架并贩卖为奴。据估计，英国运送了其中约320万人，成为继葡萄牙之后，在奴隶贸易中第二活跃的欧洲国家。

白金汉宫发言人说：“各个论坛正在就殖民遗留问题，以及跨大西洋奴隶贸易对几代人造成的深远影响进行重要讨论……因此，访问行程不会回避陛下所形容的‘我们过去最黑暗的日子’，但遵循东道国的意愿，此行将主要着眼于各国充满活力的当下和充满希望的未来。”

不过，发言人强调，赔偿和道歉均属于政府范畴的事务。尽管查尔斯此前曾对奴隶制表达过哀痛，也支持开展英国王室与奴隶贸易的历史联系的学术研究，但英国政府已排除了支付任何赔偿的可能性。

白金汉宫发言人指出，英王多年来亲自致力于承认过去的错误，并寻找创造性的方式来纠正至今依然存在的社会不平等。在此次访问期间，英王也将寻找机会，重温并展现他的“个人、全心全意且持续的承诺”。