有用户指责Meta旗下人工智能助手Muse私自读取苹果Mac电脑上的私密信息。苹果公司对此说，计划调整Mac操作系统，在AI助手申请数据权限时向用户提供更明确的提示。

路透社报道，苹果星期五（10月2日）通过官方博客文章宣布上述计划。

苹果在iPhone和iPad上采用沙盒（sandboxing）安全技术，一般情况下，应用程序无法读取其他应用的数据。不过，Mac电脑的系统更加开放，设有“完全磁盘访问权限”（Full Disk Access），允许云备份等服务在获得用户许可后读取电脑上的所有数据。

苹果指出，一些开发商使用完全磁盘访问权限可能给用户带来风险。因此，公司将引入额外控制机制，“以确保真正希望授予应用这种极高级别访问权限的用户，只能通过非常明确的手动操作来完成”。

博客文章指出，随着AI助手变得越来越强大和自主，与完全磁盘访问权限相关的风险也将显著增加。“我们致力于确保用户在授予此类权限前清楚了解这些风险，从而能够对自己的数据和隐私做出明智的决定”。

此前，《Inc.》杂志科技专栏作家阿滕（Jason Aten）指责Meta的Muse读取了他Mac电脑上的私密信息。他声称自己当时并未手动开启“完全磁盘访问权限”。

Meta发言人斯通（Andy Stone）上星期反在社交平台X上反驳了这个指控。他写道：“用户必须同时启用‘完全磁盘访问权限’和‘信息连接器’，Muse才能读取你的信息（Messages）内容。如果不进行这些设置，它是无法读取信息的。而且，用户随时可以撤销这些权限。”

Meta的个人AI助理Muse能够执行多样的复杂的任务，例如取消未使用的订阅服务，或帮用户砍价等。