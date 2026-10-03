多家媒体报道，日前在飞往以色列的阿联酋迪拜航空（flydubai）航班上袭击机长的阿曼籍副机师，此前就曾因极端的宗教与政治思想，被阿曼当局禁止执行飞行任务。

法新社报道，这名在9月30日的迪拜航空FZ 1073航班上，涉嫌袭击了印度籍机长、并企图让飞机坠机的副机师，已被证实为是阿曼籍飞行员哈马姆·阿尔哈马米（Hamam al-Hammami）。

《华尔街日报》星期五（10月2日）引述匿名知情人士称，阿曼当局因担心这名飞行员思想走向极端，早已禁止他执行飞行任务。

美国有线电视新闻网（CNN）则引述两名匿名知情人士称，这名飞行员去年因极端思想问题，已被阿曼国家航空公司（Oman Air）解雇。

沙特阿拉伯的阿拉比亚电视台（Al Arabiya）也引述消息报道，阿曼当局早已认定这名副机师存在极端思想。报道还指出，他曾前往叙利亚逗留，令人担忧他可能在当地受到了极端组织的熏陶。

美国广播公司（ABC）则引述知情的高级情报与执法官员消息称，他在接受飞行员培训期间，就被发现持有极端主义的宣传资料。