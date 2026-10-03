美国中期选举临近，美国总统特朗普再抛“派钱”承诺争取民意，宣布政府近期将为2000多万名美国年长者90美元（约115新元）的汇款，协助他们支付联邦医疗保险B部分（Medicare Part B）的保费。

特朗普星期五（10月2日）晚在社交媒体Truth Social发文，宣布将派发这份“将近100美元”的补贴。

他指出，这笔资金将来自2008年设立的“联邦医保改善基金”（Medicare Improvement Fund），基金旨在优化原有的联邦医疗保险计划。

特朗普强调，这笔补贴与白宫另一项向“奥巴马医保”（Obamacare，即《平价医疗法案》）投保人发放退款支票的计划是分开的。据白宫介绍，后者的退款计划将耗资近5亿美元。

白宫说，大多数符合条件的老年人将在10月初收到90美元直接汇款；没有设置直接汇款的受惠者，也将在10月初收到寄往医保登记地址的支票。

联邦医保B部分主要涵盖医生看诊、门诊治疗和预防性检测。

彭博社报道，特朗普是在结束阿拉巴马州莫比尔（Mobile）的中期选举造势集会、返回华盛顿后，在社交媒体发布上述消息。

目前距离中期选举仅剩一个多月，共和党在参众两院的微弱控制权都面临民主党的强力挑战，甚至在阿拉巴马州这类传统的共和党票仓，选情也不容乐观。

民调显示，选民普遍认为，特朗普的经济政策未能缓解他们最关心的生活成本问题，并对美国介入的伊朗战争越来越不满。这次特朗普发放医保补贴，被视为争取民心的又一项“派钱”承诺。

特朗普还在帖文最后重提另一项福利计划，称如果共和党赢得中期选举，他将向每名美国成年公民发放5000美元。