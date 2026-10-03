（华盛顿讯）人工智能（AI）不仅尚未大规模取代华尔街职位，反而正推动银行业招聘增长。

企业招聘数据公司Draup提供给美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的分析报告显示，摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集团（Citigroup）和第一资本（Capital One）等银行今年的AI相关职位比2025年增加49%，达到13万9819个。

其中，增长最快的领域是涉及AI代理的技能，例如与代理编排（agent orchestration）有关的招聘信息今年激增1721%，相关工作范围包括设计多个AI代理，让它们协同完成一项任务。

Draup首席执行员斯瓦米纳坦受访时说：“这可说是华尔街最炙手可热的技能。这是个巨大的机遇，他们需要既懂数据、又懂AI，并且知道如何应用AI的人才。”

招聘信息显示，华尔街银行的AI战略已不再局限于聊天机器人，而是进一步迈向一个由大量AI代理组成的未来，让这些代理承担越来越多的工作。

此外，早前的AI招聘主要以工程师和数据科学家为主，他们负责构建或调整AI模型，以适用于企业数据。这股招聘热潮如今已扩大至负责将AI直接融入业务线的人员。

Draup的数据显示，与生成式AI和AI代理有关的职位，薪酬通常高于金融业其他科技岗位，例如生成式AI经理的基本年薪中位数约为19万美元（约24万新元）。

斯瓦米纳坦说，尽管薪酬较高，但要填补这些专业职位依然是个挑战。为弥补人才缺口，大型银行正大力开展内部技能再培训计划，让现有的软件开发人员和AI领域专家掌握相关技能。