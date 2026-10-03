受美国总统特朗普政府的严厉签证政策及国际学生申请人数剧降影响，美国新闻学顶级学府哥伦比亚大学（Columbia University）新闻学院决定暂停招收文学硕士（Master of Arts）学生一年，以全面检讨和重组这项创办逾20年的课程。

哥伦比亚大学新闻学院周四（10月2日）宣布暂缓招生，院长科布（Jelani Cobb）接受路透社访问时证实，签证瓶颈是促成这一决定的主因之一。“签证政策带来的动态变化以及其他相关因素，确实是我们作出这项考量的原因之一。”

他补充说，学院也需要时间重新审视这项创办于2005年的课程，毕竟如今的新闻市场环境与当年已大不相同。

据四名熟悉招生情况的知情人士透露，国际学生向来占新闻学院文学硕士项目总入学人数的约一半。然而，特朗普政府此前推行的一系列入境限制，令许多海外求学者望而却步，导致这一项目的国际申请人数出现大幅下滑。

美国的签证政策变动屡屡冲击外国留学生。去年，特朗普政府曾一度暂停审理新的学生签证申请，虽然后来恢复办理，但大幅增加对申请者社交媒体及网络活动的审查。特朗普政府今年试图限制外国学生和记者在美国的停留期限，尽管这项条例上个月被联邦法院裁定无效，但频频变动的政策已引发极大的不确定性。

去年获哥大数据新闻学硕士项目录取的一名印度记者，就因被指“未能证明毕业后会返回原籍国”而遭到拒签。

除了签证阻碍，新闻业本身也面临巨大冲击。媒体行业正承受人工智能（AI）深刻变革新闻作业和新闻搜索量下滑的双重压力，英国与美国去年已有至少3434个媒体岗位被裁撤。

此外，哥大文学硕士项目为期九个月，包括学费在内的总费用高达12万美元（约15万3500新元），昂贵的费用也引起不少争议。

科布透露，新闻学院计划利用暂停招生的这一年重新制定筹款策略，并考虑未来推出部分时间制（Part-time）课程。