朝鲜星期六向东部海域发射一枚弹道导弹，飞行距离超过700公里，使韩国和朝鲜围绕非军事区地雷爆炸事件引发的对立进一步发酵。

朝鲜劳动党总务部长金与正周六（10月3日）发声明，证实朝鲜当天清晨试射了一枚中程战略导弹。

此次射弹距离韩军要求朝方就地雷事件道歉、停止在军事分界线一带推进“边境线要塞化”工程仅三天，也发生在金与正拒绝韩方对话提议隔天，被认为带有回应韩国近期一系列表态的意味。

韩军星期六证实，当天清晨6时30分左右探测到朝鲜从江原道元山一带，向东部海域发射一枚弹道导弹。韩美情报部门正进一步分析导弹型号、飞行高度等具体参数。

这是朝鲜今年第15次发射弹道导弹，也是自9月20日以来时隔13天再次射弹。

韩国国家安保室周六紧急召集国防部和联合参谋本部等部门开会，评估朝鲜射弹对安全局势的影响，并检查军方戒备态势。韩国当局批评朝鲜反复发射弹道导弹违反联合国安理会决议，也无助于缓和当前局势，敦促朝鲜立即停止射弹。

这次射弹被普遍视为朝鲜对韩国近期一系列强硬表态与对话呼吁的直接军事回应。

事件源于韩国陆军官兵9月21日在西部前线非军事区执行任务时遭地雷炸伤。韩军与联合国军司令部随后调查确认，爆炸地点位于军事分界线以南，并发现朝军使用的树脂制反步兵地雷。

地雷事件引发连番口水战

韩国国防部长姜信哲周二（9月29日）指出，地雷很可能是朝鲜在推进边境线要塞化工程时所埋，明显违反《朝鲜停战协定》。韩军隔天要求朝鲜道歉并采取负责任举措，同时停止边境线要塞化工程。

朝鲜全盘否认韩方说法。金与正周三（30日）反指地雷事件是首尔“自导自演的闹剧”，声称朝鲜军人“从未越过国境线”，并警告若韩军实施实弹射击将面临朝鲜的反制。

韩国总统李在明周四（10月1日）尝试平息事态，将地雷爆炸称为“意外事故”，并重申将采取措施降低韩朝军事紧张。统一部长郑东泳随后也建议通过对话重新确认军事分界线，以防类似事故重演。

不过，金与正周五（2日）批评李在明的表态是“闹剧的高潮一幕”，并斥责韩国的道歉要求“可悲至极”。她拒绝郑东泳的对话提议，称其为“毫无回应价值的妄想”，并称强调朝鲜推进边境线要塞化意味着将“永远关上与韩国的大门”。

青瓦台周五深夜回应称，针对韩国政府和总统的诽谤性言论无助于建立互信，并再次呼吁朝鲜缓解军事紧张、恢复对话沟通。

青瓦台表态约七个半小时后，朝鲜便发射弹道导弹，使韩朝紧张局势进一步恶化。