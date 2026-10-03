（华盛顿综合电）美国总统特朗普周五（10月2日）说，他在宣布韩国对阿拉斯加液化天然气项目进行投资一事上并未急于求成。他甚至威胁若韩国拒绝投资，将向韩国收取更高额的费用。

特朗普在白宫对记者说：“我没有操之过急。毕竟，他们（韩方）当时在场，也有代表出席。至于怎么做，如果他们不想这么投资，我也没意见。我只会向他们收取更高的费用。”

这一争议源于特朗普周三（9月30日）的单方面表态。他当时宣布，根据美韩最新达成的贸易协议，韩国将对美投资最多2000亿美元（约2560亿新元），包括在得克萨斯州建设6吉瓦级天然气发电厂、在美国建设八座大型核电站，以及推进规模达540亿美元的阿拉斯加液化天然气项目，并将这些计划列为关税和贸易政策取得的成果。然而，特朗普的宣布引发争议，韩国政府随后澄清指出，阿拉斯加液化天然气只被列为后续磋商项目，韩方尚未决定是否投资。

特朗普过去威胁要向外国政府加征关税时，也曾使用类似措辞。不过，在美国最高法院今年较早时限制特朗普实施关税的权力后，目前不清楚他是否有权提高对韩国商品征收关税作为报复措施。

特朗普周五还说，美韩贸易协议包括为一个项目提供84亿美元资金，用于优化从一个老旧油田开采原油的项目。

特朗普在他的社媒平台Truth Social发文称，美韩的协议越来越棒，包括84亿美元的提高石油采收率计划，“而生产更多石油和天然气，意味美国未来将在全球居于能源主导地位和确保能源安全”。

不过，韩联社报道，首尔工业部一名官员对这一说法感到意外。这名官员说，有关协议仅限于美韩去年11月发布的联合情况说明书中所列内容，提高石油采收率项目并不属于协议的范畴。