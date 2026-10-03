巴西星期天（10月4日）举行总统选举，美国星期五（2日）以安全疑虑为由，暂停在巴西的领事服务，澳大利亚也关闭大使馆，使大选前夕原已紧张的局势进一步升高。

巴西警方星期五下午说，他们已在圣保罗和巴西利亚附近展开预防性搜查，但迄今未发现任何威胁证据，也未确认任何与犯罪组织有关联的嫌犯。

美国国务院并未就所谓的安全问题作进一步说明，也未把暂停领事服务与星期天的选举联系起来。

美国国务院是在星期五发表声明称：“由于有安全疑虑，美国驻巴西大使馆与领事馆的领事服务将自10月2日星期五起暂停。美国公民在这段期间如需紧急协助，请勿前往大使馆、领事馆或其他美国外交设施。”

美国国务院发言人在电邮中说：“我们正在与巴西对口单位密切合作，以处理安全疑虑。”国务院没有说明什么时候恢复领事服务。

澳洲驻巴西大使戴维斯则在社媒发文称，澳洲驻巴西利亚大使馆也将因安全疑虑于2日关闭，并引述了美方发布的警报，建议澳洲公民避免前往美国驻巴西大使馆与领事馆。

在星期天的总统选举中，现任总统卢拉将与前总统博索纳罗的长子弗拉维奥（Flavio Bolsonaro）对决。

卢拉所属的劳工党主席席尔瓦指出，美国在巴西选举前夕关闭使领馆的做法“前所未有”。他说：“这完全说不通。这是特朗普试图影响巴西舆论的方式之一。”

虽然特朗普曾公开赞扬弗拉维奥，但他并未正式表态支持任何候选人，美国国务院也否认干预选举的说法。