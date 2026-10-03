（迪拜综合电）阿拉伯联合酋长国证实迪拜航空事故为一起恐怖攻击，副机师以斧头袭击机长，并企图让飞机坠毁。这名阿曼籍副机师之前在阿曼航空任职，据报曾因思想激进化被禁飞，离职后却先后加入摩洛哥皇家航空和迪拜航空，引发外界对航空业如何审查员工背景的关注。

阿联酋总检察长哈马德周六（10月3日）发表声明，首次证实行凶者企图发动恐怖攻击，使用驾驶舱内配置的航空应急斧攻击机长马查尔，并企图抢夺飞机控制权。

多家媒体引述消息报道，袭击者是阿曼籍的哈马米，但他的身份尚未获阿联酋当局正式确认。

两名机师已在星期五（2日）从沙特阿拉伯转移至阿联酋协助调查。哈马德说，当局正在追查袭击动机和是否涉及任何组织。

迪拜航空客机在事故时曾在一分钟内骤降1万7000英尺（约5200米），马查尔当时负伤奋力打开驾驶舱门呼救，机组人员和乘客成功制服袭击者，客机最终在沙特紧急迫降，机上174名乘客幸免于难。

被副机师袭击的印度籍机长马查尔周五与印度总理莫迪视讯连线，叙述他如何奋勇打开驾驶舱门求救，过后再负伤驾驶客机在沙特阿拉伯紧急迫降，成功保住机上174名乘客的性命，避免一场悲剧上演。（法新社）

专家：事故是严重飞航安全疏漏

《华尔街日报》和美国有线电视新闻网（CNN）星期五（2日）引述消息报道，哈马米之前在阿曼航空任职期间，曾因思想激进被禁飞并调离岗位，后来却受聘于迪拜航空，且获准执飞连接阿联酋和以色列的敏感航线。

目前尚不确定阿曼当局是否曾向国际航空界或其他国家通报哈马米的激进背景。

飞航安全专家认为，这起事故暴露出航空业在员工背景审查与信息共享上的严重安全漏洞。专家指出，机场安检疏漏固然可能让武器被带上飞机，但像这种有预谋的极端分子应当在踏入机场前就被系统拦截。

知情者透露，迪拜航空所有机师在执飞每趟班机前都须接受安检，副机师在升任机长的过程中也须接受心理评估，哈马米是否接受类似检测则不得而知。以色列消息称，哈马米加入迪拜航空只有八个月。

袭击者领英网页事故前出现神秘贴文

CNN从哈马米的领英个人网页查悉，他在阿曼航空任职七年，去年2月离职，同年6月加入摩洛哥皇家航空，今年1月离职，但未注明他已加入迪拜航空。

耐人寻味的是，哈马米的领英网页在事故发生前九小时出现了两则贴文。第一则贴文包含一系列视频，主要是驾驶舱及从舱内往外拍摄其他飞机的画面。其中一个视频结尾出现已故卡伊达组织首领扎瓦希里，以及2009年在阿富汗策动炸死七名美国中情局特工的塔利班分子巴拉维的画像。网页过后已被删除，原因不明。