（伦敦路透电）多名经济学者和金融机构警示，尽管人工智能（AI）领域的基建投入与企业估值已涨至天价，但预期带来的广泛生产力提升至今仍未出现。若投资回报无法跟上庞大的债务与支出速度，恐将引发严重的资本泡沫与经济风险。

全球资金正以前所未有的规模涌入AI领域，投资规模甚至超越历史上的铁路革命与互联网热潮。据普华永道（PwC）预测，到2050年，全球投入AI数据中心的累计支出可能突破30万亿美元，规模几乎与美国国债总额相当。

路透社星期二（9月29日）披露，AI巨头之一Anthropic在首次公开售股招股书中指出，公司计划在未来几年支出5180亿美元（约6624亿新元），是公司去年营收的100倍以上。

尽管AI巨头与支持者坚信AI技术将带来超越工业革命的颠覆性变革，但金融机构对回报率持谨慎态度。摩根大通在8月的一份报告中明确指出，在领跑AI竞赛的美国，广泛的生产力增长“依然难以寻觅”，这使得当前高飙的AI估值能否长期维持受到质疑。

贝恩咨询公司上月发布的研究报告认为，仅靠现有市场的生产力提升，不足以支撑目前如此庞大的投入，必须出现全新的市场来填补资金缺口。新市场可能从利用AI制导机器人，延伸到研发用于电池和半导体的新型材料等多个领域。

贝恩指出，在全球大举建设基础设施的美国超大规模云服务商如谷歌、亚马逊、微软以及AI竞赛中的其他企业，必须在未来五年创造超过4.2万亿美元的新收入，才能资助基础设施的扩建。

摩根大通：基建回报若不足 技术驱动繁荣将终结

几乎没人怀疑AI足以改变各行各业，然而投资终究要计算回报，贷款也有偿还期限。摩根大通写道：“历史经验表明，当基础设施建设无法继续带来足够回报时，由技术驱动的繁荣往往就会终结。”

摩根大通以英伟达为例进行测算，发现要支撑公司目前的估值，美国未来10年的生产力每年须提高3%至5%。然而美国国会预算办公室对未来10年生产力增长的基准预测仅为每年1.75%。英伟达的晶片是AI产业的核心基础。

英国剑桥大学经济学家科伊尔指出，回顾过去的重大技术革命，新技术对生产力的影响通常要经过约10年至50年才会充分显现。

按估计，美国约占全球AI投资总额的四分之三。哥伦比亚大学商学院经济学家范纽尔伯格估算，美国2025年至2032年间的AI投资可能高达约9万亿美元，相当于每年投入美国国内生产总值（GDP）的3.2%。如果这些投资要获得10%的回报率，到2032年，美国AI行业每年必须创收约3.55万亿美元，然而目前的收入仅为这一数字的一小部分。