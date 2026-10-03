（密尔沃基综合电）二十国集团（G20）少数成员拒绝了美国呼吁遏制工业产能过剩的议题，且多数成员不支持就消除供应链强迫劳动问题加强合作。这一最新表态凸显全球主要经济体在华盛顿主导的几项重大国际贸易议题上存在重大分歧。

G20贸易部长会议星期四（10月1日）在美国密尔沃基闭幕，美国贸易代表格里尔当时已在记者会上披露成员国未就产能过剩问题达成共识。美国贸易代表办公室周五发表主席声明说：“部长声明草案获得几乎所有成员国支持，有几个成员明确拒绝为合作应对产能过剩开辟路径……主席国美国对他们拒绝同意声明极度失望。”

虽然主席声明并未透露哪几个成员国拒绝了美国的提议，但中国在9月初的G20财长会议上也拒绝了内容类似的声明。

除了产能过剩议题，G20成员国也未能就增进合作以消除供应链上的强迫劳动问题取得共识。根据美国的主席声明，只有墨西哥和阿根廷签署声明表态支持。

特朗普政府今年7月以强迫劳动为由，向全球60个经济体加征10%或12.5%的关税。贸易代表办公室同时也对16个贸易伙伴启动针对结构性工业产能过剩的301条款贸易调查。格里尔早前透露，将在未来几周发布调查结果及相应举措。

中国：产能问题应从全球视角探讨合作而非制造对立

中国商务部星期六（3日）发布新闻通稿称，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢在G20贸易部长会议上发言时说：“产能议题应从全球视角开展全面客观动态分析，多探讨合作而非制造对立。”

李成钢也说，中国愿意与各方开展对话合作，加强政策协调以增进互信，但坚决反对以应对产能过剩、消除强迫劳动为由行单边主义、保护主义之实。

在纷争不断的会议中，成员国仅就反对以贸易胁迫手段将粮食武器化的议题上达成共识。联合声明将粮食武器化定义为“减缓、停止、阻断或引导粮食及农业投入品流动的措施，以施加胁迫压力，从而谋取无关的地缘政治让步”。

美国在这次会议也提出大刀阔斧改革世界贸易组织“最惠国”关税体系，但格里尔承认，他最终未就这项课题寻求成员国支持列入联合声明。

在另一场交锋中，美国总统特朗普持续施压，包括恫言美国将禁止柴油出口后，七国集团（G7）成员国星期五同意释放约1亿桶柴油储备，以协助缓解美国目前处于历史高位的柴油价格压力。