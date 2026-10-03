伊朗司法部门周六（10月3日）证实，当局已对一名在今年1月反政府示威期间涉嫌持军用枪支袭击警察的男子执行死刑。这是伊朗当局自今年初镇压这场全国动乱以来，最新一起针对示威涉案人员执行死刑的案例。

法新社引述伊朗司法部官方新闻网站Mizan Online消息报道，被处死的男子名为凯拉巴迪（Siavash Jamshidi Kheirabadi）。司法部门指控他在1月8日反政府集会高峰期，在伊朗西南部的沙赫尔库尔德市（Shahrekord）使用军用枪支向警察开了至少三枪。他在两天后被捕。

伊朗司法部门在声明中说，凯拉巴迪被判处死刑的罪名包括向真主宣战、危害国家安全，以及串谋反国家安全等。此外，他还被裁定犯下诈骗、恐吓、盗窃、非法持有军用武器、参与绑架及故意伤害等罪行。

这场反政府示威最早于去年12月28日因经济困顿与物价飞涨引发，随后演变成要求结束宗教统治的全国反政府示威。伊朗官方指示威导致超过3000人死亡，并将动乱归咎于美国和以色列支持的恐怖分子及武装分子。