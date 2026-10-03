被控抗议期间持枪袭警及通敌 伊朗处死一男子
伊朗街头一栋建筑挂上已故前最高领袖哈梅内伊的画像。伊朗当局近日行刑处死一名在今年初反政府示威期间持军用枪支袭击警察的男子。 （路透社）
伊朗司法部门周六（10月3日）证实，当局已对一名在今年1月反政府示威期间涉嫌持军用枪支袭击警察的男子执行死刑。这是伊朗当局自今年初镇压这场全国动乱以来，最新一起针对示威涉案人员执行死刑的案例。
法新社引述伊朗司法部官方新闻网站Mizan Online消息报道，被处死的男子名为凯拉巴迪（Siavash Jamshidi Kheirabadi）。司法部门指控他在1月8日反政府集会高峰期，在伊朗西南部的沙赫尔库尔德市（Shahrekord）使用军用枪支向警察开了至少三枪。他在两天后被捕。
伊朗司法部门在声明中说，凯拉巴迪被判处死刑的罪名包括向真主宣战、危害国家安全，以及串谋反国家安全等。此外，他还被裁定犯下诈骗、恐吓、盗窃、非法持有军用武器、参与绑架及故意伤害等罪行。
这场反政府示威最早于去年12月28日因经济困顿与物价飞涨引发，随后演变成要求结束宗教统治的全国反政府示威。伊朗官方指示威导致超过3000人死亡，并将动乱归咎于美国和以色列支持的恐怖分子及武装分子。