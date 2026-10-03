《纽约时报》星期六（10月3日）引述消息报道，特朗普政府与俄罗斯寻求终止俄乌战争的谈判已扩大至包括一个价值数十亿美元的石油交易，受益者可能是与两名美国谈判代表威特科夫和库什纳有关系的中东商业人士。

这项须获华盛顿和莫斯科批准的交易，涉及俄罗斯卢克石油公司（Lukoil）在全球持有的广大油田、提炼厂和加油站。主导交易的美方代表包括亿万富豪投资者伯利（Todd Boehly）、两个与库什纳或威特科夫家族有生意往来的中东财团，以及美国联邦政府属下的美国国际开发金融公司（U.S. International Development Finance Corporation）。

伯利是特朗普的赞助者之一，在过去一年共捐献了200万美元（约256万新元）给他的“让美国再次伟大”公司（MAGA Inc）。两个中东财团，一个是卡塔尔的莫塔兹和拉美兹兄弟（Moutaz and Ramez Al-Khayyat），另一个是阿联酋王室成员和国家安全顾问赫努恩（Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan）。

消息人士透露，俄罗斯总统普京是在9月5日于克里姆林宫接见库什纳和威特科夫时提出这些交易。普京指出，双方可通过这些交易来证明美俄可以进行商业合作。

库什纳和威特科夫则答应将推进这些交易，他们认为这可向莫斯科释放善意，同时也有助降低全球能源价格。卢克石油公司在荷兰、保加利亚和罗马尼亚的炼油厂将在潜在交易中扮演重要角色。这些炼油厂生产柴油和飞机燃油，而这些产品在美伊战争爆发后供应极度短缺，导致价格冲高，也给特朗普额外动机要促成交易。

不过有关交易若获得美国政府批准，意味着一些资产将获得美国解除制裁，价值将瞬间提升，让美国投资者获利不浅。

消息人士强调，并无迹象显示库什纳或威特科夫将从交易中获利。库什纳是特朗普的女婿，威特科夫则是特朗普在地产界多年的亲密伙伴。

两人在特朗普任内担任总统特使，主导美国在俄乌、加沙和美伊冲突多个热点问题的谈判。美俄的最新互动和潜在交易凸显，在特朗普主政下，个人商业关系和地缘政治博弈是如此盘根错节。

曾在美国司法部任职的白领犯罪和商业道德咨询顾问陈慧（音译，Hui Chen）向《纽约时报》指出，威特科夫与库什纳跟涉及交易的人士关系密切，恰恰突显特朗普的家人和亲信不应当出任高级外交政策幕僚。

她说：“这些错综复杂的关系让人不禁要问，特朗普政府到底是如何评估这些涉及交易的买家？这些私人利益会不会对最终结果产生错误的影响？”