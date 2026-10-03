（利雅得／迪拜综合电）中东地区和西方官员透露，沙特阿拉伯正计划在也门对获得伊朗支持的胡塞武装组织发起攻势，可能在未来几周动员超过10万名也门政府军士兵，并在美国的军事顾问与情报支持下展开空袭，目标是确保红海航运通道安全并扭转战局。

这是胡塞武装上个月夺取红海要道曼德海峡控制权，导致也门局势恶化以来的最新重大举动。知悉沙特军事筹备的六名消息人士透露，沙特目前考虑的攻势方案包括沿海推进、确保红海航运通道的安全，或是在多个战线同时发动进攻。这次行动将由沙特支持的也门政府军负责地面作战，沙特军方则全面提供空中支援，目标是扭转战局逐步收复失地。

西方外交官和波斯湾国家官员分析，利雅得当局认为，只要胡塞武装继续控制曼德海峡，就会掌握巨大的全球影响力，导致新一轮也门和平谈判根本无法展开。

一名西方外交官透露，华盛顿已向沙特派出军事顾问和提供情报，支持沙特在也门的空中行动。一些区域国家和欧洲国家则主要向沙特提供防御性军事援助。沙特的盟友预计不会直接参与作战行动。

消息人士无法确定攻势的具体发动时间，但估计最快可在一周内展开，也可能推迟至11月初美国中期选举结束后。

沙特政府、也门政府、胡塞武装和美军都没有针对报道置评。

在地面战场方面，法新社周五报道指胡塞武装和沙特支持的部队在也门西南部的塔伊兹省（Taiz）激战。胡塞指沙特部队在24小时内发动了94次空袭。

双方消息人士周五说，过去一天内有80多名战斗人员丧命，其中至少55人是胡塞武装人员。

与此同时，沙特当局说，胡塞武装攻击沙特南部奈季兰（Najran）的一所学校。奈季兰位于也门边境以北约15公里处，显示战火正向沙特边境进一步蔓延。