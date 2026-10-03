日本政府星期五（10月2日）宣布对俄罗斯实施新制裁，原则上禁止向俄罗斯“影子舰队”的35艘船只提供维修、保险和融资等服务，以打击莫斯科规避西方石油制裁的活动。

这是自俄罗斯总统普京8月13日访问日俄有领土争议的千岛群岛（Kuril Islands，日本称“北方领土”）以来，日本首次对俄罗斯实施新制裁，也是首相高市早苗上任以来头一遭。

高市早苗和外长茂木敏充当时对普京的访问提出抗议，但并未出台新的惩罚性措施，而是与欧洲国家保持步伐一致，在它们宣布制裁后才跟进。

除了针对俄罗斯运载石油规避制裁的影子舰队采取措施外，日本还扩大了资产冻结名单，将跟俄罗斯军事部门有关的33个实体和九名个人列入其中。这个名单包括涉嫌通过加密货币帮助俄罗斯规避金融制裁的组织。

日本还对四个位于阿拉伯联合酋长国和土耳其的实体发出出口禁令，这些实体被发现曾帮助俄罗斯规避制裁。此外，日本还对可能有助于增强俄罗斯工业基础的化学品、钢铁产品和其他商品的出口进一步实施限制。

其他西欧国家政府也持续考虑对俄罗斯影子舰队实施制裁。今年2月，欧盟委员会提议，禁止为运输俄罗斯原油的油轮提供包括船舶保险和加油在内的所有海上服务。英国在本周四（10月1日）宣布对跟影子舰队有关的个人和组织追加一系列制裁。

高市政府之所以避免对莫斯科采取更强硬的立场，原因之一是日本对俄罗斯能源供应的依赖。

日本在俄罗斯远东地区的“萨哈林2号”石油和天然气开发项目中持有股份。根据日本资源能源厅数据，日本在2025年进口的液化天然气中，约有10%来自俄罗斯。

日本舆论一直担忧，更激进的制裁可能会促使俄罗斯以限制液化天然气出口来报复。据悉，这股声量在高市政府内部分量极大，对负责监管能源政策的经济产业部有显著影响力。

高市上周于纽约联合国大会场边与乌克兰总统泽连斯基会面，承诺日本将继续与国际社会协调制裁俄罗斯。自俄乌战争爆发以来，日本已对俄罗斯实施了20多次制裁。