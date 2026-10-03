两名伊朗移民被控密谋对英格兰西北部曼彻斯特犹太社区发动恐怖袭击，于星期六（10月3日）在伦敦法院出庭。

36岁的萨拉姆·艾哈迈迪安（Salam Ahmadyan）和34岁的拉赫曼·萨利希（Rahman Salehi）于今年9月被捕后，在周五被正式起诉。英国警方指称，两人可能受一名在伊朗的第三方指使而密谋干案。

两人被捕之际，距曼彻斯特希顿公园希伯来会堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）发生致命刀枪袭击事件已近一年。当时，犹太信众正在那里聚集庆祝犹太历中最神圣的赎罪日。

检方律师马克·卢克特（Mark Luckett）向法庭表明，两人密谋使用“自制爆炸装置”，潜在目标包括去年曾遭袭击的希顿公园会堂以及曼彻斯特犹太博物馆。

卢克特在威斯敏斯特推事法院说：“被告被发现在曼彻斯特犹太社区内进行敌意侦察活动。”

两名嫌犯被还押候审，定于10月23日在伦敦中央刑事法院（Old Bailey）出席下一次听证会。

据悉，两名嫌犯都是乘坐小船从法国横渡英吉利海峡抵达英国。萨利希于2020年抵达英国，并在2023年获得庇护；艾哈迈迪安则于2023年抵达，庇护申请仍在审理中。

英国每年有数千名寻求庇护者通过小船入境，加剧了英国的反移民情绪。

以哈冲突于2023年10月爆发后，英国的反犹太事件显著增加。伦敦过去一年发生了一系列针对犹太或以色列相关场所的袭击事件，其中部分袭击由一个与伊朗有关联的组织宣称负责，包括在伦敦纵火焚烧犹太慈善机构的救护车。

一周前，英国政府才刚指控伊朗涉及一起疑似欲对费尔福德皇家空军基地（RAF Fairford air base）发动袭击的阴谋。一名拥有英伊双重国籍的男子因涉嫌准备发动恐袭被捕。美军今年早前曾使用这个基地空袭伊朗境内的目标。

警方周六说，这名男子在调查期间已获保释。反恐警察也说，涉及密谋攻击曼彻斯特的案件与费尔福德基地的调查无关联。

伊朗近年持续否认它参与对英国发动攻击的多起阴谋，并表明将德黑兰与费尔福德事件挂钩的说法毫无根据。

英国内政部长马哈茂德（Shabana Mahmood）周六发表声明说：“我国面对一系列来自伊朗政权的严重威胁，并不是秘密。他们针对我们的犹太社群，经常通过代理人和犯罪团伙隐藏他们的参与，试图让海外批评者噤声。”