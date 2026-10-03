西班牙50城市爆发大规模示威 抗议房价租金飙涨
数以万计西班牙民众星期六（10月3日）走上马德里和其他城市的街头，要求当局采取行动应对日益严峻的住房危机，为民众提供可负担的住房。
此前，马德里一名87岁退休老妇阿巴斯卡尔（Maricarmen Abascal）遭驱逐，引爆民众最新一轮的强烈不满。
据悉，阿巴斯卡尔居住了70多年的马德里公寓被一家投资公司收购后，对方试图将她的租金提高275%，迫使她搬离。
政府过后制定针对租户的纾困措施，包括自动续签租赁合同以及限制驱逐弱势租户，但在星期五被国会否决。这引发群众上街抗议，一些人挥舞海报，呼吁举行大罢工。
一名参与马德里示威活动的26岁男子德安古洛（Nando de Angulo）告诉路透社：“这太可耻了，这起事件显示，我们人民必须去顺应这些政党，而不是政客顺应民意，这种情况不能再继续下去了。”
26岁的图书管理员赛恩斯（Marcos Sainz）过去与朋友合租一个两睡房公寓，月租为900欧元（约1300新元）。他抱怨说，如今一个单间公寓的租金往往就要1000欧元，相当于马德里月薪中位数的一半。
他告诉法新社，他将一直抗议，“直到有人敢于出手管制为止，否则我们都得离开马德里，那就太可惜了，因为我是马德里人”。
多年来，由于供应无法满足需求，住房问题一直是西班牙民众最关心的议题之一。与欧盟其他地区一样，西班牙的租金和房价不断上涨。
行业数据显示，过去10年间，西班牙平均租金几乎翻了一番，房屋价格则上涨了约90%。
政府这次提呈的法案遭否决，被认为是左翼的社会主义党首相桑切斯遭遇的又一次政治挫折，也再次引发外界质疑他的少数派政府能否撑到2027年的下届大选。
西班牙媒体星期五报道，相关立法未能通过后，桑切斯可能会在11月提前举行大选，他将在观察星期六抗议活动的规模后再做决定。
桑切斯的办公室拒绝就相关报道置评。西班牙政府星期六表示，约有七万人参加了马德里的示威活动，但主办方宣称有50万人。
在东南部城市巴伦西亚，示威者与警方发生冲突，警方发射橡皮子弹和催泪瓦斯驱散抗议人群。
约30名抗议者一度进入该市的地标文化建筑，艺术科学城（City of Arts and Sciences），随后被警方驱离。西班牙50个城市的其他示威活动则和平进行。