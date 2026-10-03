中东战争导致全球油价剧烈波动、美国国内汽油价格居高不下，使得美国电动汽车市场展现出复苏势头。

尽管特朗普政府此前取消了高额的购车补贴，一度引发市场大幅震荡，但特斯拉（Tesla）与Rivian等车企第三季的出货量显著超越市场预期，显示在油价焦虑与新型号刺激下，美国电动车市场正迎来预料之外的反弹。

据彭博社报道，电动车巨头特斯拉与新锐车企Rivian最新公布的今年第三季销售报告亮眼。Rivian交付了1万9248辆电动车，远超分析师预期的1万7600辆；特斯拉则交付了48万6532辆电动车，较上一季度显著增长，并超出市场预期的46万4000辆。

除了造车新势力，现代汽车（Hyundai Motor）与福特汽车（Ford Motor）等老牌车企高管也证实，车主希望摆脱高昂的油费，各地经销商对电动车现货的需求正在上升。

现代汽车北美业务首席执行官帕克（Randy Parker）受访时说：“由于中东战事以及持续攀升的汽油价格，我们看到电动车销量出现明显回升与复苏。现在有越来越多的经销商主动向我索要更多电动车现货。”

一年前，美国总统特朗普签署法案，正式废除联邦政府针对购买电动车提供的7500美元（约9728新元）税务减免。这一政策调整曾引发赶搭“补贴末班车”的抢购潮，市场过后陷入深度的“消化不良”，导致经销商一度面临长达180天的严重积压。

经过一年的市场调节，行业调查机构考克斯汽车公司（Cox Automotive）的数据显示，美国电动车市场的存货天数已从今年初的180天，大幅降至8月份的78天，库存水平已恢复到与传统燃油车基本持平的健康状态，占整体汽车市场的比重也稳定在6%左右。

专家预期长期前景向好 车企对增产保持谨慎

福特汽车美国销售负责人卡夫尔（Rob Kaffl）周五（10月2日）说，不少客户在体验过电动车后依然选择买回电动车。“我们看到许多此前购买（福特纯电SUV）Mach-e的旧客户准备再次换购电动车，市场对这个车型的需求持续强劲。”

投行TD Cowen董事总经理麦克里（Itay Michaeli）周五受访时说：“我们目前仍处于这场电动车复苏潮的早期阶段。我们估计未来几年现有业者的市场覆盖面将显著扩大。”

不过，车企管理层对未来增产依然保持谨慎。现代汽车的帕克说，虽然经销商需求回升，但公司暂时没有大幅扩产计划。“市场依然受到战事与油价的深刻影响，这种波动随时可能发生变化，保持微幅供不应求总是比库存积压更为安全。”