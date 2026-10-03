人工智能（AI）业界再有一线人员对AI风险提出严正警告。OpenAI一名专注于AI安全的员工罗宾逊（David Robinson）日前辞职，并发表文章警告，顶尖AI公司在降低技术风险方面做得不够，应采取“核电厂等级”的安全管控措施。

罗宾逊此前领导OpenAI安全团队的透明度工作。他星期五（10月2日）在《大西洋月刊》发表文章写道，这家ChatGPT的开发商“靠不断试错而蓬勃发展”。

他认为，随着AI技术能力的提升，这种作业模式必然产生失败案例，相关风险也日益加剧。他以OpenAI未能在测试中防止AI代理失控为例加以说明。

他写道：“我的前同事们都很聪明、工作努力，也努力做出正确的选择。但随着公司从一个产品发布会匆忙赶往下一个发布会，它未能达到我认为必要的谨慎程度。”

他认为，业者需要“更接近于首次就做到完美”。

罗宾逊说，AI公司的运营方式应更像核电站，“通过层层冗余机制以及周密且耗时的规划，确保偶尔且不可避免的人为失误不会引发灾难”。

他说，目前“AI公司还不知道该怎么做，但其他（行业的）人知道”。

近几周来，多家顶尖AI公司的多名员工对人工智能可能带来的灾难性风险发出警告。一些人甚至指出，这项技术有朝一日可能会毁灭人类。

在这个背景下，Anthropic首席执行长阿莫代伊呼吁放慢最尖端模型的开发速度，并指出公司将引入第三方评估人员，协助审查和保障这项技术的安全。包括OpenAI首席执行长奥特曼在内的其他业内人士已公开支持阿莫代伊的计划。