比利时著名古城根特（Ghent）的运河近日被一层厚厚的鲜绿色浮萍覆盖，原本清澈的水道宛如铺上一层绿地毯。专家指出，这一前所未有的奇景是欧洲经历了史上最热夏天后，持续的酷热与少雨天气所诱发的极端生态现象。

据法新社报道，比利时与欧洲绝大部分地区在过去几个月遭受了一连串罕见的热浪袭击，今年夏天更是比利时史上最炎热的夏天。异常高温加上降雨严重减少，即使步入秋季，当地9月的气温仍频繁突破20摄氏度，为浮萍（Duckweed）的爆发性生长提供了绝佳条件。

根特游船船长西迪（Davide Siddi）受访时说：“我们在根特从来没见过这种景象。这种状况已经持续三周到一个月。”

运河水流停滞致浮萍暴增 专家警告或持续数周

法兰德斯水路局（Flanders Waterways）局长韦梅斯（Geert Weymeis）解释，这种现象主要影响了从法国北部流出，并穿过根特的利斯河（Lys River）。

“通常情况下，浮萍只会在静止的死水中生长，但目前它在各地大规模扩散。这是我们首次在这里看到如此大规模的爆发。”

他警告，如果未来几周气温没有显著下降，这层绿毯可能还会维持数周之久。

尽管浮萍对人体无害，游客仍可安全乘船游览沿岸的中世纪教堂与历史建筑，但这种水生植物会遮挡阳光，对水下的其他野生动植物造成伤害。

同时，浮萍暴增也给游船业者带来困扰。西迪透露，大量浮萍极易堵塞游船发动机的冷却系统，导致引擎过热，在过去一个月里，已经有几艘游船因此发生故障。

面对蓝天与碧绿运河形成的鲜明视觉对比，许多游客与市民纷纷停下脚步拍照留念，但在赞叹奇观的同时，也不禁对全球气候变化带来的深远影响感到担忧。