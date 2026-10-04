在飞行中遭到副机师用航空应急斧砍伤，但负伤后仍临危不乱，拼死打开舱门，为他人制服暴徒创造条件。这名在恐怖袭击中帮助保住了一百多名以色列乘客生命的阿联酋迪拜航空（flydubai）印度籍英雄机长，获以色列总理内坦亚胡邀请访问以色列。

法新社报道，内坦亚胡星期四（10月3日）向机长马查尔（Smit Machchhar）发出邀请，希望他作为贵宾访问以色列。

内坦亚胡表示，希望马查尔可以和以色列关键国际伙伴之一的印度总理莫迪在明年5月的以色列独立日庆典上共同点燃火炬。他指出，这一荣誉角色通常只保留给以色列公民。

以色列总理办公室发布的视频显示，内坦亚胡在与这名仍在住院的机长通电话时说：“你是印度和以色列勇敢人民的真正英雄，也是整个世界的英雄。”

阿拉伯联合酋长国调查人员星期六（3日）认定，迪拜航空事故为一起恐怖攻击。当被问及袭击发生的经过时，马查尔说，副驾驶当时称要进行回教徒的例行祈祷。

马查尔回忆：“许多当地人都会祈祷，这并无异常。出于尊重，在他祈祷时我只看着前方，没有往后看。突然，大约过了四五分钟，我的后脑勺遭到重击。我当时的第一反应是客机遭遇了灾难性损坏，出事了。”

“但随之而来的是一连串不断的重击。我这才意识到，有问题的不是客机，而是和我同在驾驶舱里的另一个人。”

马查尔坦言，虽然头部受伤导致他记忆有些模糊，但他当时仍设法拉开驾驶舱门，“不过我想他又把门给关上了”。

他解释说，如果当时不反抗就必死无疑，所以使出了最后的力气拼死一搏。“我用尽全身力气冲向舱门并成功打开，幸好外面有人在等候。”