因在是否将夏令时永久化的法案上产生分歧，美国总统特朗普在社交媒体上公开了共和党籍联邦参议员科顿的电话号码，呼吁民众拨打电话向他施压通过法案。

路透社报道，特朗普正在推动议会通过让夏令时（daylight saving time）永久化的《阳光保护法案》（Sunshine Protection Act），取消美国如今每年两次调整时钟（即冬令时与夏令时转换）的做法。

特朗普在星期六（10月3日）的Truth Social帖子中，呼吁民众致电反对这项法案通过的阿肯色州共和党籍参议员科顿（Tom Cotton）。特朗普主张大多数美国人希望下午有更长的日照时间，但科顿认为这会导致冬天早起的人要摸黑出门。

特朗普写道：“阿肯色州的各位，我的朋友汤姆·科顿正在阻挠一项非常重要的法案。”

不过，路透社拨打特朗普提供的电话号码时，直接转入了语音信箱，且并未标明属于科顿。

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科顿未直接回应特朗普的言论，但他在社媒平台X上发文道：“没人喜欢调时钟，包括我。但国会此前曾多次通过永久夏令时法案，可每当美国人体验到冬季日出时间荒谬地变晚后，每次又都将法案废除。”

他补充说：“阿肯色州人不想让孩子在漆黑的早晨去上学，我将永远把阿肯色州放在首位。”

在科顿发表声明后，特朗普又从政治角度回应他，呼吁科顿“给共和党一次参议院的胜利吧”。

这也不是特朗普首次通过公开参议员电话号码来表达诉求。在2015年的首次总统竞选期间，特朗普曾在集会上公开宣读南卡罗来纳州共和党籍参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）的电话号码。两人后来达成和解，格雷厄姆也成为特朗普的盟友之一。

美国众议院已在7月通过了《阳光保护法案》，但在参议院中，反对者并非只有科顿一人。路易斯安那州共和党籍参议员肯尼迪（John Kennedy）本周形容，法案“已毫无希望”，并表示他不认为参议院多数党领袖图恩（John Thune）会将法案提交表决。

自20世纪60年代以来，美国大多数州都实行夏时制转换，即在3月底将时钟调快一小时，又在将要入冬时把时间调回。今年预计将在11月1日将时钟拨回标准时间。

永久夏令时的支持者认为，频繁调整时钟会扰乱睡眠并增加车祸率。反对者则认为，冬季日出变晚会导致学生上学和通勤族上班时面临黑暗，带来安全隐患。

特朗普星期六在Truth Social上连发三条帖子谈论夏令时问题。随后，他在白宫与媒体进行的五分钟简短交流中，也有超过一半的时间都在谈论调时钟问题。

特朗普向记者抱怨，失去下午的阳光会导致会议和晚餐迟到，而且让人“很难打完14洞以上的高尔夫球”。他还认为，白昼时间延长能减少犯罪。