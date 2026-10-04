以色列对加沙城一栋公寓楼发动空袭，造成至少五名巴勒斯坦人死亡，其中包括四名女性。

路透社报道，巴勒斯坦卫生与民防部门官员和当地教堂透露，

袭击发生在星期六（10月3日）凌晨。以色列军方当天晚些时候称，在夜间对加沙的一套公寓发动了袭击，旨在清除哈马斯在加沙的政治局领导人阿里阿穆迪（Ali al-Amoudi）。

目前尚不清楚这是否是同一次空袭。以军也称，袭击结果仍在评估中，并未透露是否成功击毙阿里。哈马斯则未立即对此发表评论。

造成五人死亡的空袭摧毁了整栋公寓楼并引发火灾。目击者艾哈迈德（Ahmed al-Dahdouh）说，事发时一家人正在睡觉，突然听到连续的袭击和剧烈的爆炸声，孩子们惊醒并开始惊慌地奔跑和尖叫。

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他回忆道，自己跑出来后发现，邻居的房子已被炸毁。“现场有被炸得肢体残缺的死者，包括妇女、男人和儿童。我们开始把他们拉出来，他们被废墟掩埋，散落得到处都是。”

这场空袭的遇难者包括一对基督徒母女，分别是母亲迈萨（Maisa Abu Dawoud）和女儿玛丽（Mary）。包括回教徒在内的亲友当天晚些时候聚集在加沙城的圣波菲里乌斯教堂（Saint Porphyrius Church），为她们送行。在加沙200多万人口中，基督徒仅占约1%。

耶路撒冷希腊东正教牧首区也在星期六发表声明，哀悼迈萨和玛丽，向遇难者家属表示慰问，并祈祷战争和轰炸尽早结束。

近期，以色列指责哈马斯违反停火协议重新武装并发动袭击，加大对哈马斯的打击力度；哈马斯则予以否认，并反指以色列破坏加沙和平协议。

加沙卫生官员透露，自去年10月达成停火协议以来，已有至少1400名巴勒斯坦人死于以色列的炮火。同期也有四名以军士兵在加沙被武装分子打死。