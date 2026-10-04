美国白宫成立针对人工智能（AI）的特设小组，由国家情报总监克莱顿领导，使他如外界预期一样成为特朗普政府的“AI沙皇”。

美国《华尔街日报》报道，这个小组将在120天内，起草一份评估AI带来的风险，以及联邦政府对这项技术应承担何种监管责任的报告。

克莱顿（Jay Clayton）向《华尔街日报》证实自己将领导这个“超级智能部队”（Super Intelligence Force，“超级智能”是特朗普对AI的称呼）。

克莱顿说：“总统要求组建一个小组，以确保兑现他的承诺，即让我们在超级智能领域保持领导地位，并将美国人民的利益放在首位。”

与此同时，美国财政部长贝森特也批评一些AI领袖关于AI带来“生存风险”的警告是危言耸听且无济于事。

他在星期六发表的美国新闻网站Axios专访中，呼吁行业进行自我监管并拿出解决方案。“研发实验室的人必须承担起责任，我同意这一点。我认为实验室现在也已经转而接受这种想法了。”

尽管外界对AI安全风险的担忧日益加剧，但特朗普明确拒绝了制定新监管条例的呼声，并强调将保持美国领先于中国的地位放在首位。

特朗普本周也与AI行业高管签署一项包含外部安全审计和更严格内部控制的“白宫协议”（White House Accord）。这份协议“具道德约束力”，但不具法律强制力。