波罗的海国家拉脱维亚在俄乌战争阴影下举行议会选举，初步计票结果显示，总理库尔贝格斯领导的挺乌中间派“联合名单”党（United List）大幅领先，反映民众依然选择亲欧和支持乌克兰。

综合路透社和法新社星期天（10月4日）报道，在已清点完毕的88%选票中，联合名单党得票率为36.6%，远高于排名第二、带有“特朗普风格”的民粹主义政党“拉脱维亚第一”党（Latvia First）的13.4%得票率。

亲俄的“主权力量”党（Sovereign Power）则以11.6%的得票率位居第三。

库尔贝格斯在首都里加的党总部说，对投票结果感到惊喜。“这非常棒。我没料到会有这样的结果。”

他在受访时表示，希望留任总理，但不想与拉脱维亚第一党共同执政。不过，根据局部计票结果，他仍需要与其他盟友共同组建联合政府。

现年47岁的库尔贝格斯是一名商人和业余拉力赛车手。今年5月，前任联合政府因未能察觉迷航的军用无人机飞入拉脱维亚领空，在应对中出现失误而宣告倒台，随后他接任总理。

在竞选期间，库尔贝格斯承诺提升拉脱维亚的反无人机能力，并将国防开支维持在占国内生产总值（GDP）5%的水平。这在北约成员国中属于最高水平之一。

亲俄的主权力量党则主张，拉脱维亚应停止对乌克兰的一切援助，转而将更多精力放在解决民生问题上，特别是照顾俄语少数群体。主权力量党党魁斯捷潘年科（Julia Stepanenko）认为，乌克兰必须赢得这场战争，但要通过和平谈判的方式来实现。

数月来，波罗的海国家一直警告，俄罗斯正在整个欧洲发动破坏、网络袭击等混合袭击，以削弱外界对乌克兰的支持并制造恐慌。

不过，西方官员否认莫斯科目前有能力对包括拉脱维亚在内的北约成员国发动直接军事袭击。俄罗斯则称此类指责毫无根据，是“反俄歇斯底里”的结果。